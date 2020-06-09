Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:04:21+03:00

Об этом Александр Бречалов сообщил в прямом эфире

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Глава Удмуртии сообщил, что с 15 июня будет снят карантин для приезжих из других регионов. Об этом он сказал в прямом эфире в «Инстаграм» с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислициной.

Также Александр Владимирович отметил, что начнут снимать внутренние посты контрольно-пропускных пунктов.

При этом двухнедельный карантин должны будут соблюдать вахтовики, которые работают в регионах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Ранее начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, в каких районах республики убрали посты КПП.

Напомним, в апреле почти во всех городах Удмуртии ввели ограничительные меры (карантин). Они закрывались на въезд и выезд. Первым закрылся Глазов (17 апреля), следом за ним, 20 апреля, Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень.

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ИСТОЧНИК KP.RU