Бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Удмуртии осудят за взятки

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:56:12+03:00

За деньги он проносил в колонию телефоны

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего экс-сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый в течение 2019 года проносил телефоны на территорию колонии и отдавал их заключенным. За каждый случай он получал взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Также в 2019 года мужчина незаконно купил в Ижевске наркотики, которые планировал сбыть осужденным. Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСИН и МВД, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Уголовные дела в отношении осужденных, дававших обвиняемому взятки, выделены в отдельное производство.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За вчерашний день в Удмуртии автомобилисты сбили двоих детей на велосипедах.

- В Удмуртии продолжается замена старых лифтов. О том, сколько домов попали в программу софинансирования, читайте в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU