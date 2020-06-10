2020-06-10T14:56:12+03:00
Общество

Бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Удмуртии осудят за взятки

За деньги он проносил в колонию телефоны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего экс-сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый в течение 2019 года проносил телефоны на территорию колонии и отдавал их заключенным. За каждый случай он получал взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Также в 2019 года мужчина незаконно купил в Ижевске наркотики, которые планировал сбыть осужденным. Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСИН и МВД, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Уголовные дела в отношении осужденных, дававших обвиняемому взятки, выделены в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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