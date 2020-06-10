На ликвидацию свалок в Удмуртии выделено более 37 млн рублей
В Удмуртии началась работа по ликвидации свалок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
- Основные работы начнутся в середине июня. Всего будут вывезены 50 свалок из 15 районов республики. На эти цели выделено более 37 млн рублей. Больше всего свалок вывезут в Кизнерском районе, в списке 20 несанкционированных свалок. Всего 2020 году планируется ликвидировать более 80 свалок. Мусор техника вывозит на официальные полигоны, потому что все, что пролежало в оврагах и лесах, десятилетиями сортировке уже не подлежит, - говорится в сообщении.
Кстати на данный момент уже вывезено 8 свалок: пять в Глазове и три в Ижевске. В сумме вывезено почти 200 тонн экологического ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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