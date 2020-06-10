Ижевчанка сыграла роль в известном сериале на телеканале ТНТ

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:44:34+03:00

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Ижевчанка Валерия Моисеева сыграла в известном сериале «267 причин, чтобы жить» (18+) на телеканале ТНТ. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе канала.

Сериал показывают в 20:30, по сюжету главная героиня победила страшную болезнь и теперь она планирует исполнять все свои желания. Ижевчанка Валерия сыграла роль ведущей телепроекта «Блогеры в большом городе».

- Мою героиню зовут Вера, красивое имя и слово, которым многозначительно пропитан весь фильм. Безусловно, история сериала «257 причин, чтобы жить» непростая, тема взята страшная, почти на грани, но раскрыта она очень тонко, через человеческие возможности. Мне кажется, что «257 причин» об этом. И сериал очень вовремя стал доступен зрителям, он даёт надежду, вселяет оптимизм и веру в себя, это то, что необходимо сейчас каждому человеку, - цитирует пресс-служба актрису.

Кстати Валерия называет себя патриотом родного Ижевска и Удмуртии. По ее словам, набережная Ижевского пруда необыкновенная: уютная, умиротворяющая, гармонизирующая. А сама республика волшебная - это заповедный край с уникальными природными дарами и ещё более уникальными людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU