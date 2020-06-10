17-летняя ижевчанка погибла на дне рождения знакомых

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:42:49+03:00

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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 8 июня группа молодых людей в возрасте 17-18 лет в арендованном коттедже в Ленинском районе Ижевска отмечали дни рождения знакомых. При этом участники компании выпивали коньяк, который купили на разлив. Утром, около 7 часов, компания обнаружила 17-летнюю девушку мертвой, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, в ходе которого изъята пятилитровая канистра с остатками алкоголя. Назначены экспертизы, следователи приступили к допросу всех присутствующих. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU