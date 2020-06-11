Дорожные знаки установят на улицах Ижевска

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:28:32+03:00

В их числе - «ограничение максимальной скорости» и «жилая зона»

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Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска. Их установят на Удмуртской, 40 лет Победы и улице Строителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, знак «ограничение максимальной скорости» с табличкой «фотовидеофиксация» появится на улице 40 лет Победы по направлению к улице Ленина. Также там нанесут соответствующую дорожную разметку.

Знаки «жилая зона», «конец жилой зоны» установят от улицы Строителей до школы №19. Также там обустроят искусственную дорожную неровность.

На шлюзовом проезде в районе дома №300 по улице Удмуртской вмонтируют следующие знаки: «парковка», «способ постановки транспортного средства на стоянку», «движение прямо и направо», «въезд запрещен», «дорога с односторонним движением», «конец дороги с односторонним движением», «остановка запрещена» с табличками «работает эвакуатор».

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ИСТОЧНИК KP.RU