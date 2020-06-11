Дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска. Их установят на Удмуртской, 40 лет Победы и улице Строителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, знак «ограничение максимальной скорости» с табличкой «фотовидеофиксация» появится на улице 40 лет Победы по направлению к улице Ленина. Также там нанесут соответствующую дорожную разметку.
Знаки «жилая зона», «конец жилой зоны» установят от улицы Строителей до школы №19. Также там обустроят искусственную дорожную неровность.
На шлюзовом проезде в районе дома №300 по улице Удмуртской вмонтируют следующие знаки: «парковка», «способ постановки транспортного средства на стоянку», «движение прямо и направо», «въезд запрещен», «дорога с односторонним движением», «конец дороги с односторонним движением», «остановка запрещена» с табличками «работает эвакуатор».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В пресс-службе главы и правительства Удмуртии рассказали, какую сумму направят на вывоз свалок из районов республики
Бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Удмуртии осудят за взятки
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автомобилисты удмуртии»