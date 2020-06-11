Водитель насмерть сбил пешехода в Удмуртии
В Глазове (Удмуртия) 10 июня ночью произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 31-летний водитель машины «Мицубиси» при обгоне сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход скончался, по факту происшествия ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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