2020-06-11T12:32:42+03:00
Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода в Удмуртии

ДТП произошло 10 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: первый отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Глазове (Удмуртия) 10 июня ночью произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 31-летний водитель машины «Мицубиси» при обгоне сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход скончался, по факту происшествия ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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