12 Июнь 2020 2020-06-12T08:20:38+03:00

А вот с болезнью справились еще 35 человек

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20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Можги и жителей Сарапульского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю в Глазове и Граховском, Игринском, Можгинском районах и Сарапуле. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет.

Отметим, что за прошедшие сутки еще 35 человек смогли справиться с болезнью и были выписаны из больницы. Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 1073 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом, 529 человек выздоровели.

Напомним также что с февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 91862 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2329 проб на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU