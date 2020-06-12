2020-06-12T08:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

А вот с болезнью справились еще 35 человек
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Можги и жителей Сарапульского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю в Глазове и Граховском, Игринском, Можгинском районах и Сарапуле. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет.

Отметим, что за прошедшие сутки еще 35 человек смогли справиться с болезнью и были выписаны из больницы. Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 1073 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 21 из них закончился летальным исходом, 529 человек выздоровели.

Напомним также что с февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 91862 исследования, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2329 проб на коронавирусную инфекцию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Глава Ижевска поздравил горожан с Днем России и Днем города

«Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн: в «Козьем парке» Ижевска монтируют 5-метрового деревянного лося
Ремонт улицы Халтурина завершился в Ижевске
Онлайн: глава Ижевска рассказывает, за что любит столицу Удмуртии и какие знаковые события пройдут в городе в 2020 году
Система видеофиксации и чат с судьей: как пройдет финал онлайн-кубка по шахматам?
Онлайн: в центре Ижевска заработала открытая студия радио «Адам»
Пять человек пострадали в ДТП в Удмуртии
20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии
Глава Ижевска поздравил горожан с Днем России и Днем города
Жителям Удмуртии и Пермского края вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков
Субботник в рамках «Дня района» прошел в лесу на улице Ворошилова в Ижевске
Определены финалисты онлайн-кубка Корпорации «Центр» по шахматам
День двора в Ижевске: архивные фотографии, песни и детские рисунки
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Какая погода ждет жителей Удмуртии в праздничные выходные?
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Мужчина из Удмуртии несколько лет насиловал падчерицу
«Ни дня без шахмат!»: участники онлайн-кубка Корпорации «Центр» о своей любви к шахматам
Tele2 в салонах связи предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ
Водитель насмерть сбил пешехода в Удмуртии
Ижевчане стали открывателями турнира по игре «Настольник»
23-летнего ижевчанина подозревают в убийстве жены и её знакомого
В День города в Ижевске на время автопробега ограничат движение
На Центральной площади Ижевска проходит тестовый запуск светомузыкального фонтана
«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске проходит конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие над 5-летней девочкой
Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на утро 11 июня
«Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки