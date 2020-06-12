Глава Ижевска поздравил горожан с Днем России и Днем города

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:45:17+03:00

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Глава Ижевск Олег Бекмеметьев поздравил всех горожан с Днем России Днем города. Свое видеообращение он выложил в соцсетях.

Ижевску 260.Поздравление с днем города

Также градоначальник отметил, что впервые в истории Ижевска фестиваль, посвященный Дню города, проходит в новом формате.

- Мы предлагаем горожанам самые разнообразные мероприятия, которые целых три дня будут проводиться во дворах, на районных и городских площадках, но с соблюдением принятых на сегодня ограничений. Уверен, что неравнодушие горожан, их инициативы и деятельное участие сделают наш любимый праздник по-настоящему радостным, запоминающимся, теплым, как это принято в большой и дружной семье, подытожил Бекмеметьев.

Подробнее о том, как Ижевск отметит юбилей, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU