2020-06-12T09:12:42+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Легковушка съехала в кювет
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/gumchspourФото: vk.com/gumchspour
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В Удмуртии в результате ДТП пострадали пять человек (детей нет). Об этом сообщается в группе регионального МЧС «ВКонтакте».

По данным спасателей, 12 июня около 6:00 на 6 км дороги «Кез-Пужмезь-Чепца» (возле д. Ключевское) в кювет «улетел» легковой автомобиль «LADA 2107». Все пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Кезскую районную больницу.

Фото: vk.com/gumchspour

Фото: vk.com/gumchspour

Всего на месте работали 4 единицы техники и 8 человек, в том числе от пожарно-спасательной части № 33 - 1 единица техники и 2 человека личного состава. Пожарные проводили работы по отключению аккумулятора, вскрытию дверей, оказанию первой помощи пострадавшим.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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