Ремонт улицы Халтурина завершился в Ижевске

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:09:07+03:00

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В Ижевске завершился ремонт улицы Халтурина (протяженность более 700 метров) в рамках нацпроекта проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Приемка отремонтированного участка состоялась 11 июня.

Работы на данном объекте начались 27 апреля. Здесь проведено фрезерование покрытия, частично замены бортовые камни. Новый асфальт на проезжей части уложен в два слоя – выравнивающий из асфальтобетона, и верхний из ЩМА. Это увеличит срок службы улично-дорожной сети. Где необходимо, проведен ремонт колодцев, их поднятие до уровня проезжей части. Так же полностью отремонтирован тротуар.

Отметим, что со стороны проверяющей комиссии замечаний к качеству работ нет. Тем не менее, подрядчику необходимо ликвидировать на проезжей части наплыв асфальта на смотровом колодце, а на тротуаре занизить бортовой камень для удобного проезда маломобильных групп населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU