2020-06-12T10:45:00+03:00
Общество

Онлайн: глава Ижевска рассказывает, за что любит столицу Удмуртии и какие знаковые события пройдут в городе в 2020 году

У каждого есть шанс выиграть подарок от Олега Бекмеметьева
Мария ХАФИЗОВА
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В Ижевске продолжается празднование Дня России и Дня города. Горожан уже поздравил градоначальник Олег Бекмеметьев. Только что он побывал также и в открытой студии радио «Адам» (12+), а сейчас решил пройтись по Центральной площади.

Глава Ижевска расскажет, за что любит столицу Удмуртии и какие знаковые события пройдут в городе в 2020 году.

Прогулка с Олегом Бекмеметьевым по Ижевску 12 июня.День города мы решили начать с главой Ижевска на Центральной площади. И узнать у Олега Бекмеметьева: за что он любит столицу Удмуртии и какие знаковые события нас ждут в 2020 году. А также сегодня вы сможете выиграть крутой подарок от главы города в прямом эфире. Присоединяйтесь!

Отметим, что также вы сможете выиграть крутой подарок от главы города в прямом эфире- первый выпуск специального фотоальбома ко Дню города. Победителя мы выберем случайным образом из комментариев к трансляции.

Напомним, что «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию и рассказывает, как Ижевск отмечает День города и День России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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