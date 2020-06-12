Видео: автопробег «Триколор единства» прошел в Ижевске в День России

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:32:37+03:00

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Сегодня. 12 июня, в ДеньРоссии и День города в Ижевске прошел автопробег «Триколор единства». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, участие в нем приняли 60 владельцев машин, которые объединились в единую колонну в цветах российского триколора. Общая протяженность колонны составила около 100 метров.

Фото: Дмитрий Селезнев

- Специально для автопробега приглашали владельцев автомобилей белого, синего и красного цветов, - рассказал один из организаторов Михаил Болтарев. - И если с белыми и синими машинами проблем не возникло - заявок поступило даже больше, чем требовалось, то с красными были небольшие сложности. Но в итоге задачу выполнили. И сегодня в единой колонне «автомобильного» триколора по городским улицам проехали 60 машин – по 20 каждого цвета.

Фото: Дмитрий Селезнев

Колонна стартовала от ТРЦ «Столица», затем проследовала по ул. 10 лет Октября - от ул. 40 лет Победы до ул. Удмуртской. Общая протяженность маршрута составила 3 км.

Фото: Дмитрий Селезнев

- Все участники во время движения переключились на одну радиоволну, по которой в этот момент звучал Гимн России, - добавил Михаил Болтарев. - Видеть и слышать это, быть участником этого действа - ни с чем не сравнимые эмоции! На всем пути движения колонны нас приветствовали пешеходы и другие водители. Я считаю, праздник удался.

Фото: Дмитрий Селезнев

Отметим, что безопасность дорожного движения в рамках автопробега обеспечивали сотрудники Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. Также им помогали волонтеры, регулируя движение пешеходов на пешеходных переходах.

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Автопробег Триколор единства в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU