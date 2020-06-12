Онлайн: в общественном транспорте ижевчанам рассказывают необычные факты о городе
Ижевск продолжает принимать поздравления в честь своего 260-летия. Прямо сейчас в городе проходит акция «Однерка и семерка».
В рамках нее в одном из трамваев №1 и троллейбусов №7 горожане смогут послушать интересные факты об истории Ижевска из уст экскурсовода совместно с графом Шуваловым (основателем столицы Удмуртии).
Отметим, что такие экскурсионные троллейбусы и трамваи будут курсировать до 18:00 и вы можете попасть на экскурсию. Однако напомним, что в республике продолжает действовать масочный режим, поэтому просим вас соблюдать все меры предосторожности.
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Прогулка с графом Шуваловым на Однёрке .В День города в Ижевске пройдет акция Однерка и семерка . Ижевчане смогут прокатиться на троллейбусе или трамвае, где гид будет рассказывать необычные факты о городе. В транспорт может зайти основатель столицы Удмуртии граф Шувалов. Показываем, как проходит акция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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