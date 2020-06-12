2020-06-12T15:02:06+03:00
Общество

Онлайн: в общественном транспорте ижевчанам рассказывают необычные факты о городе

В Ижевске проходит акция «Однерка и семерка»
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: скринФото: скрин
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Ижевск продолжает принимать поздравления в честь своего 260-летия. Прямо сейчас в городе проходит акция «Однерка и семерка».

В рамках нее в одном из трамваев №1 и троллейбусов №7 горожане смогут послушать интересные факты об истории Ижевска из уст экскурсовода совместно с графом Шуваловым (основателем столицы Удмуртии).

Отметим, что такие экскурсионные троллейбусы и трамваи будут курсировать до 18:00 и вы можете попасть на экскурсию. Однако напомним, что в республике продолжает действовать масочный режим, поэтому просим вас соблюдать все меры предосторожности.

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Прогулка с графом Шуваловым на Однёрке .В День города в Ижевске пройдет акция Однерка и семерка . Ижевчане смогут прокатиться на троллейбусе или трамвае, где гид будет рассказывать необычные факты о городе. В транспорт может зайти основатель столицы Удмуртии граф Шувалов. Показываем, как проходит акция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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