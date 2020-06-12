2020-06-12T14:56:46+03:00
Общество

Российский флаг размером 27 на 9 метров появился в центре Ижевска

Его развернули ровно в 12:00
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Эдуард БазиянФото: Эдуард Базиян
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Сегодня, 12 июня, ровно в 12:00 в Ижевске в рамках Всероссийской акции «Флаги России» на самой высокой точке (радиовышке на Центральной площади) был развернут триколор размером 9 на 27 метров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Монтаж флага на телевышку начался 11 июня. Закрепила полотно весом в 1 центнер – 100 кг - бригада альпинистов-руферов. Развевающийся российский триколор виден ижевчанам практически с каждой точки города.

Отметим, что к Ижевску также присоединились города и районы республики. В Сарапуле флаг России водружен на объекте культурного наследия «Пожарная каланча» - также одном из самых высоких зданий города. Сотрудники Дебесского Центра культуры и туризма организовали поднятие флага России в необычном месте – на территории памятника природы – горы Байгурезь. К акции присоединяются и многие жители, украшая свои дома, окна, балконы флагами России.

Напомним, что массовый флешмоб «Флаги России» проходит от Сахалина до Калининграда. Его цель – объединить всех жителей страны. Флаг России – один из официальных государственных символов РФ, наряду с гербом и гимном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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