Российский флаг размером 27 на 9 метров появился в центре Ижевска
Сегодня, 12 июня, ровно в 12:00 в Ижевске в рамках Всероссийской акции «Флаги России» на самой высокой точке (радиовышке на Центральной площади) был развернут триколор размером 9 на 27 метров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Монтаж флага на телевышку начался 11 июня. Закрепила полотно весом в 1 центнер – 100 кг - бригада альпинистов-руферов. Развевающийся российский триколор виден ижевчанам практически с каждой точки города.
Отметим, что к Ижевску также присоединились города и районы республики. В Сарапуле флаг России водружен на объекте культурного наследия «Пожарная каланча» - также одном из самых высоких зданий города. Сотрудники Дебесского Центра культуры и туризма организовали поднятие флага России в необычном месте – на территории памятника природы – горы Байгурезь. К акции присоединяются и многие жители, украшая свои дома, окна, балконы флагами России.
Напомним, что массовый флешмоб «Флаги России» проходит от Сахалина до Калининграда. Его цель – объединить всех жителей страны. Флаг России – один из официальных государственных символов РФ, наряду с гербом и гимном.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Онлайн: в общественном транспорте ижевчанам рассказывают необычные факты о городе
Видео: автопробег «Триколор единства» прошел в Ижевске в День России
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «День города в Ижевске»