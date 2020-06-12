На набережной Ижевска установили около 100 фигурок лосей

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:13:11+03:00

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12 июня, в День России и День города, свое продолжение получил арт-проект «Ижевские лоси», который городские художники посвятили 260-летию столицы Удмуртии. Так, около 100 фигурок из фанеры появились на набережной Ижевского пруда.

Фото:Эдуард Базиян

Фото:Эдуард Базиян

Спортивные, музыкальные, компьютерные, разноцветные, бело-голубые, как герб Ижевска, красно-черно-белые, в цветах удмуртского флага, вырезанные по трафарету и авторские работы, созданные городскими художниками, - лоси заняли склон набережной около родника.

Фото:Эдуард Базиян

- Все знают такой символ Ижевска, как, например, рябина. Но лось считается неофициальным символом города, почти каждый наш житель встречался с этим животным, - говорит художник Максим Веревкин.

Фото:Эдуард Базиян

Кроме этого, известный художник-дворник Семен Бухарин на набережной пруда с помощью газонокосилки сегодня завершил свою «лосиную» картину на травяном склоне. Изображена ней природа нашего края - лось с лосенком на опушке леса, в окружении елочек.

Работа Семена Бухарина Фото: Сергей Суворов

Еще один лось - 5-метровый - появился в Березовой роще. Анатолий Степанов, художественный руководитель студии керамики «Мугур», создал его из старых бросовых досок.

Ижевск наводнили лоси.В День города и День России в Ижевске появились новые арт-объекты от ижевских художников и творческих объединений - фигуры лосей из разных материалов. Лось - неофициальный символ города. Всего в Ижевске поселилось более ста сохатых, самый большой из них находится в Березой роще

Кроме этого, Анфим Ханыков, Роман Постников и арт-группа «ТВ-Дача» «вылепили» свою лосиную скульптуру из соломы и прутьев, на деревянном каркасе. Установили ее во внутреннем дворике Национального музея Удмуртии им. К. Герда.

Фото:Эдуард Базиян

Также ранее, 11 июня, авторский объект, созданный из дерева, веток и прутьев художника Анатолия Степанова был установлен в Рябиновом сквере. А железный лось художника Марии Соловатовой установлен на набережной Ижевского пруда, недалеко от монумента «Дружба народов».

Арт-проект «Ижевские лоси» продолжается. Теперь горожане могут принять участие в селфи-квесте «Я встретил лося в Ижевске». Жителям города предлагают найти все лосиные арт-объекты, сделать с ними селфи и разместить фотографии в социальных сетях с хештегом #ИжевскиеЛоси.

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ИСТОЧНИК KP.RU