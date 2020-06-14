Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:12:06+03:00

Участок от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая приведут в порядок

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В Ижевске начали ремонтировать дорогу на ул. Телегина на участке от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая. Об этом сообщает дорожное предприятие «Ижевское».

- Демонтирован верхний слой, ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и замене бордюрного камня. Проектом ремонта предусматривается расширение парковки возле детского сада №68, - говорится в сообщении.

Кроме этого, на проезжей части улицы будет двухслойное покрытие. В планах благоустройство съездов с дороги и ремонт пешеходных тротуаров.

Отметим, финансирование ремонтных работ производится в рамках федеральной нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Водители, будьте внимательны на этом участке дороги, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте скоростной режим на участках ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU