Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске
В Ижевске начали ремонтировать дорогу на ул. Телегина на участке от ул. Новошестнадцатая до ул. Пятнадцатая. Об этом сообщает дорожное предприятие «Ижевское».
- Демонтирован верхний слой, ведутся работы по укладке выравнивающего слоя и замене бордюрного камня. Проектом ремонта предусматривается расширение парковки возле детского сада №68, - говорится в сообщении.
Кроме этого, на проезжей части улицы будет двухслойное покрытие. В планах благоустройство съездов с дороги и ремонт пешеходных тротуаров.
Отметим, финансирование ремонтных работ производится в рамках федеральной нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Водители, будьте внимательны на этом участке дороги, обращайте внимание на установленные дорожные знаки и соблюдайте скоростной режим на участках ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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