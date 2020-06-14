20 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 14 июня
Еще 20 случаев новой коронавирусной инфекции выявили на территории Удмуртии на утро 14 июня. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 4 жителей Алнашского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Сарапула, по одному случаю в Завьяловском и Малопургинском, Сарапульском, Игринском районах, - уточнил глава.
Всего с февраля этого года в 9 вирусологических лабораториях Удмуртии провели более 96 тысяч исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2042 пробы на коронавирусную инфекцию.
Напомним, всего в республике зарегистрировано 1114 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 21 человек скончались, 535 человек выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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