Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках
В Удмуртии предлагают установить административную ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов в области обращения с животными. В частности, за выгул животных вне установленных мест, на детских игровых или спортивных площадках и неисполнение владельцами требований по уборке продуктов жизнедеятельности животных. Проект закона озвучили на заседании постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности.
Ответственность введут за причинение вреда жизни или здоровью животного в ходе его отлова или транспортировки, за нарушение требований к перевозке животных, нарушение порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них. Наказывать будут и тех, кто уничтожает или повреждает животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртии.
Кроме этого, на заседании были рассмотрены вопросы в сфере благоустройства. Административная ответственность грозит тем:
- Кто не ограждает строительные площадки
- Самовольно размешает какие-либо объекты на муниципальных землях
- Не убирает территорию, в том числе, от снега и льда
- Складирует сколы льда, снег на тепловых трассах, колодцах, около стен зданий, на проезжей части и на выездах с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам местного значения.
Депутаты поддержали проект закона и рекомендовали принять его на сессии Государственного Совета сразу в двух чтениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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