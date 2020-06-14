Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:35:23+03:00

Хозяев могут привлечь и за то, что они не убрали за своим питомцем

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В Удмуртии предлагают установить административную ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов в области обращения с животными. В частности, за выгул животных вне установленных мест, на детских игровых или спортивных площадках и неисполнение владельцами требований по уборке продуктов жизнедеятельности животных. Проект закона озвучили на заседании постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности.

Ответственность введут за причинение вреда жизни или здоровью животного в ходе его отлова или транспортировки, за нарушение требований к перевозке животных, нарушение порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них. Наказывать будут и тех, кто уничтожает или повреждает животных, растений, лишайников, грибов, занесенных в Красную книгу Удмуртии.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены вопросы в сфере благоустройства. Административная ответственность грозит тем:

- Кто не ограждает строительные площадки

- Самовольно размешает какие-либо объекты на муниципальных землях

- Не убирает территорию, в том числе, от снега и льда

- Складирует сколы льда, снег на тепловых трассах, колодцах, около стен зданий, на проезжей части и на выездах с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам местного значения.

Депутаты поддержали проект закона и рекомендовали принять его на сессии Государственного Совета сразу в двух чтениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU