Еще одна тропа здоровья появилась в Ижевске

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:58:48+03:00

Перед этим на месте прошел субботник

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12 июня в Ижевске открыли еще одну тропу здоровья. Она появилась в лесополосе вдоль улицы 10 лет Октября. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Вместе мы облагородили зеленый уголок нашего города в микрорайоне Пеньки. Появление тропы – это очередной пример взаимодействия власти, общественности, предприятий и жителей, - подчеркнул градоначальник.

11 июня на месте провели субботник: лес почистили, а потом проложили тропу протяженностью 1,25 км и установили указатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU