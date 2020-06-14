Еще одна тропа здоровья появилась в Ижевске
12 июня в Ижевске открыли еще одну тропу здоровья. Она появилась в лесополосе вдоль улицы 10 лет Октября. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Вместе мы облагородили зеленый уголок нашего города в микрорайоне Пеньки. Появление тропы – это очередной пример взаимодействия власти, общественности, предприятий и жителей, - подчеркнул градоначальник.
11 июня на месте провели субботник: лес почистили, а потом проложили тропу протяженностью 1,25 км и установили указатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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