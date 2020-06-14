2020-06-14T09:56:18+03:00
Общество

Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России

Данные опубликовало Министерство спорта
Инга Коган
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Ульяна Кайшева. Фото: Диля Ахмадишина, архив редакцииУльяна Кайшева. Фото: Диля Ахмадишина, архив редакции
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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева включена в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21. Данные опубликованы на сайте Министерства спорта РФ.

Кайшеву включили в основной состав. Кроме нее туда включили Валерию Васнецову, Тамару Воронинау, Екатерину Глазырину, Анастасию Егорову и др.

В состав кандидатов основной мужской сборной включены Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и др.

Напомним, в начале года Ульяна Кайшева показала хорошие результаты на кубке IBU, а также стала седьмой на чемпионате Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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