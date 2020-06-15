2020-06-15T08:10:35+03:00
Общество

Более 12 000 заявлений на зачисление в детский сад подано в Ижевске

Подать заявление можно через МФЦ или сайт Госуслуг
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске продолжается прием заявлений в детские сады на 2020-2021 учебный год. Так, по словам начальника Управления образования Натальи Гвоздковой, с 12 мая было подано уже 12 800 заявлений.

Отметим, что на сегодняшний день комплектование не окончено, оно продлится до 31 августа.

Из общего числа заявлений о зачислении в детский сад распределены 8 600 мест, из них 550 – для детей с 2 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, 7 900 – для детей от 1 до 7 лет в общеразвивающие дошкольные группы. Дети, достигшие 3-летнего возраста, будут укомплектованы в детские сады до 31 декабря 2020 г.

Подать заявление можно в любое время через МФЦ или сайт Госуслуги. Распределение мест осуществляется по дате подачи заявления, с учетом возраста ребенка, при этом электронная очередь рассматривает детские сады в той последовательности, в которой они указаны и предлагает тот детский сад, в котором находит место с учетом возраста ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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