Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Яган (Малопургинский район) по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, при обследовании частного дома злоумышленника в одном из сараев были обнаружены патроны калибра 12,7 мм в количестве 76 штук, около 1,5 кг пороха.

Фото: пресс-служба МВД по республике

- Патроны и содержимое полицейские изъяли и направили на исследование. Экспертами установлено, что найденные патроны предназначены для стрельбы из крупнокалиберного пулемета, но не являются пригодными для использования, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по республике

Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье. В содеянном он признался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы за данное деяние на срок до четырех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Более 12 000 заявлений на зачисление в детский сад подано в Ижевске

Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU