Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:13:34+03:00

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В Ижевске завершился отбор проектов в рамках республиканского конкурса молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По итогам конкурсного отбора были выбраны авторы-победители 19 проектов, которые должны будут реализовать свою идею в пределах выделенной суммы - до 300 000 рублей.

Так, например, по инициативе молодежи Ижевска в городе пройдут Кадетский фестиваль «Юнгвардия», Фестиваль уличного творчества, школьный форум «Без барьеров». Любителей спорта соберет Фестиваль экстрима, а киберспортсменов объединят турниры по компьютерным играм.

Кроме развлекательных мероприятий в городе будут обустроены 11 общественных пространств. В жилом квартале по ул. Буммашевская, 50 появится спортивный комплекс, преобразится территория за школой №57 - здесь появится зона отдыха, игровая, спорт-зона. В Штабе добровольчества «Иж-Волонтер» будет создано медиапространство для волонтеров, а в штабе «Подросток» появится многофункциональное пространство для проведения семинаров и встреч.

Перед библиотекой Н.А. Некрасова появится читающий сквер. Еще один сквер с удмуртским названием «Ӵош» благоустроят у библиотеки №23 по ул. 40 лет Победы, 56а. Раскрыть свои творческие способности молодежь сможет в неформальном пространстве «Антикафе» в библиотеке им. М. Горького.

Все 19 отобранных проектов будут реализованы до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU