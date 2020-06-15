2020-06-15T08:13:34+03:00
Общество

Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске

Их обустроят в рамках республиканского конкурса молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера»
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске завершился отбор проектов в рамках республиканского конкурса молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По итогам конкурсного отбора были выбраны авторы-победители 19 проектов, которые должны будут реализовать свою идею в пределах выделенной суммы - до 300 000 рублей.

Так, например, по инициативе молодежи Ижевска в городе пройдут Кадетский фестиваль «Юнгвардия», Фестиваль уличного творчества, школьный форум «Без барьеров». Любителей спорта соберет Фестиваль экстрима, а киберспортсменов объединят турниры по компьютерным играм.

Кроме развлекательных мероприятий в городе будут обустроены 11 общественных пространств. В жилом квартале по ул. Буммашевская, 50 появится спортивный комплекс, преобразится территория за школой №57 - здесь появится зона отдыха, игровая, спорт-зона. В Штабе добровольчества «Иж-Волонтер» будет создано медиапространство для волонтеров, а в штабе «Подросток» появится многофункциональное пространство для проведения семинаров и встреч.

Перед библиотекой Н.А. Некрасова появится читающий сквер. Еще один сквер с удмуртским названием «Ӵош» благоустроят у библиотеки №23 по ул. 40 лет Победы, 56а. Раскрыть свои творческие способности молодежь сможет в неформальном пространстве «Антикафе» в библиотеке им. М. Горького.

Все 19 отобранных проектов будут реализованы до конца 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха

Ремонт улицы Халтурина завершился в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии
10 лет лишения свободы грозит предпринимателю из Ижевска за разбавленный бензин
Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»
Обезьяна в Ижевске предсказала окончание пандемии коронавируса
Водитель из Ижевска опрокинулся в кювет в Пермском крае
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 15 июня
Почти 250 000 лишилась жительница Удмуртии под предлогом страхования денежных средств
Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске
Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха
Более 12 000 заявлений на зачисление в детский сад подано в Ижевске
Где чаще всего присасываются клещи в Удмуртии?
Десятки медведей устроили вечеринку на теплоходе в Ижевске
Еще одна тропа здоровья появилась в Ижевске
160 тысяч рублей перевел житель Удмуртии за несуществующий грузовик
Директор Удмуртской филармонии набегал имя дочери в честь ее дня рождения
Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России
Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках
20 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 14 июня
Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске