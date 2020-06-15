Почти 250 000 лишилась жительница Удмуртии под предлогом страхования денежных средств
51-летняя жительница Можги лишилась 246 000 рублей под предлогом страхования денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Установлено, что женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила о том, что в настоящее время с банковских счетов потерпевшей списываются деньги для оплаты покупок в интернет-магазине.
- После того как потерпевшая сказала, что покупки не совершает, звонившая предложила застраховать денежные средства, для чего необходимо было назвать номера карт и коды из СМС-сообщений. Потерпевшая назвала все конфиденциальные данные, - говорится в сообщении.
Сейчас полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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