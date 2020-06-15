2020-06-15T11:17:29+03:00
Дом. Семья

Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии

Животное вышло к человеческому жилью
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: предоставлено героямиФото: предоставлено героями
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В начале июня удивительное животное обнаружили жители одного из населенных пунктов Воткинского района Удмуртии: из леса к жилью человека вышел белый лис. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

- Лисенок-альбинос забежал в частное подворье, - рассказал Алексей Останин, начальник управления охраны и использования объектов животного мира. - Люди сообщили об этом в компетентные органы, а до приезда специалистов решили временно оставить животное у себя. К сожалению, когда специалисты прибыли на следующий день, чтобы осмотреть лиса, оказалось, что он убежал.

Как отмечает эксперт, примечательный окрас зверя не обязательно свидетельствует о селекционном происхождении. Белые животные иногда рождаются в природе.

Отметим, что ситуации, когда дикие звери выходят к жилью человека, случаются довольно часто, и это также не повод считать их ручными - обычно лисиц привлекают продуктовые отходы на свалках, а также грызуны, встречающиеся в населенных пунктах. Также из леса нередко выходят животные, зараженные бешенством, поэтому людям лучше всего не приближаться к ним и не трогать их, а сообщить в Минприроды Удмуртии по горячему телефону 8(912)019-39-89.

Белого лиса обнаружили в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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