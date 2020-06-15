Парад Победы не состоится 24 июня в Ижевске

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:14:30+03:00

Но отдыхать мы все равно будем

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В Ижевске отказались от проведения Парада Победы 24 июня. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой.

- Мы были вынуждены отказаться от проведения парада в Ижевске 24 июня для того, чтобы не подвергать опасности ни его участников, ни зрителей. Это решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора, - заявил Сергей Смирнов, руководитель администрации главы Удмуртии.

Будут ли какие-то праздничные мероприятия в этот день, пока неизвестно.

Напомним, главный военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, а также парады в других городах отменили 9 мая и перенесли на 24 июня в связи с распространением коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил этот день нерабочим.

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ИСТОЧНИК KP.RU