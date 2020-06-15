30 деревьев высадили на улице Камбарской в Ижевске
Спасатели высадили на улице Камбарской 30 голубых елей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Высадку деревьев приурочили к 30-летию МЧС. Они вырастут около ведомственного дома. Около аллеи поставили табличку с надписью «Аллея в честь 30-летия МЧС России».
Деревья в честь памятных дат в МЧС высаживают уже давно. В этот раз деревья высаживали с соблюдением всех санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса.
- Дерево, как символ жизни, означает, что с годами система МЧС только крепнет, доказывая свою значимость и состоятельность, - цитирует пресс-служба спасателей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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