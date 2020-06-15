В Ижевске выбирают название 50-метровому плавательному бассейну
В Ижевске выбирают название 50-метровому плавательному бассейну. Голосование объявил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте». Есть рабочие варианты названия - «Волна» и «Зенит», но ижевчане смогут предложить собственный. Голосование продлится до конца этой недели.
Проект нового 50-метрового бассейна в Ижевске.
- Нам удалось возобновить строительство одного из самых ожидаемых объектов для жителей Ижевска - 50-метрового плавательного бассейна. Сейчас строители восстанавливают опоры кровли, бетонируют основание самого бассейна, ведут внутренние работы в административной части, - написал Бречалов.
В здании, кроме бассейна на 10 дорожек с трибуной для зрителей на 600 мест, будет детский бассейн, зал для подготовительных занятий, фитнес зона и зона отдыха.
Проект нового 50-метрового бассейна в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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