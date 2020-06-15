Грабителя, напавшего на пару пенсионеров, ищут в Ижевске

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:38:16+03:00

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Днем 14 июня на двух пожилых жителей Ижевска напал неизвестный. По сообщению внучки потерпевших в соцсетях, все произошло в подъезде дома №29 по ул. Ворошилова.

- Бабушка первая вошла в подъезд и прошла уже 2 лестничных пролета, когда на нее напал неизвестный: повалил, начал бить и шарить по карманам. В это время подоспел дедуля и стал защищать ее. Этот ублюдок (по-другому я назвать его не могу) стал наносить удары дедушке, пытался ударить его бутылкой. Бабушка звала на помощь, стали выходить соседи. Но они не догадались сразу вызвать полицию, - рассказала девушка.

Нападавшему удалось сбежать. Бабушка и дедушка чувствуют себя удовлетворительно, они обратились в полицию. Факт нападения «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Ижевску. Сотрудники отдела полиции № 4 проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего, просят обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU