Режим работы светомузыкального фонтана опубликован в Ижевске
В Ижевске опубликован режим работы светомузыкального фонтана на Центральной площади. Об этом сообщили «Парки Ижевска».
Режим работы: 10:00 – Включение фонтана 10:00-10:50 – Динамический режим (быстрая смена струй, без музыки) 10:51-10:59 – Статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме) 11:00-18:00 – Динамический и статический режимы 18:00 – Включение подсветки 20:00-20:15 – Музыкальный режим (светомузыкальное шоу) 20:16-20:29 – Динамический режим 20:30-20:45 – Музыкальный режим 20:46-21:15 – Динамический режим 21:16-21:29 – Динамический и детский режимы 21:30-21:45 – Музыкальный режим 21:46-21:59 – Динамический режим 22:00 – Завершение работы фонтана.
Напомним, 10 июня проверили работу фонтана на Центральной площади города, открытого 19 сентября 2019 года.
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Проверка светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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