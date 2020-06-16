Остановки и подъезды обработали в Ижевске перед снятием ограничений
В Ижевске перед снятием режима самоизоляции дополнительно обработали подъезды и остановки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Дезинфекцию проводят каждый день в 2000 многоквартирных домов. Обрабатывают в первую очередь придомовые территории, скамейки, поручни и кнопки в лифтах. Также в выходные в Ижевске обработали 391 остановку.
Напомним, с начала режима ограничений в Удмуртии начали дезинфецировать подъезды. Расходы на эти цели управляющим компаниям компенсируют. Снятие режима самоизоляции анонсировали с 15 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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