2020-06-16T08:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Остановки и подъезды обработали в Ижевске перед снятием ограничений

В Ижевске дезинфицировали почти 400 остановок
Анастасия Захарова
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Жителям домов не нужно будет платить за дезинфекциюЖителям домов не нужно будет платить за дезинфекциюФото: Амир Закиров
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В Ижевске перед снятием режима самоизоляции дополнительно обработали подъезды и остановки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Дезинфекцию проводят каждый день в 2000 многоквартирных домов. Обрабатывают в первую очередь придомовые территории, скамейки, поручни и кнопки в лифтах. Также в выходные в Ижевске обработали 391 остановку.

Напомним, с начала режима ограничений в Удмуртии начали дезинфецировать подъезды. Расходы на эти цели управляющим компаниям компенсируют. Снятие режима самоизоляции анонсировали с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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