Экс-главе Удмуртии вновь продлили домашний арест

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:37:34+03:00

Ранее судебное заседание было перенесено из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Домашний арест бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву вновь продлили срок домашнего ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

На этот раз Соловьев просидит под домашним арестом до 20 сентября 2020 года. Когда продолжат рассматривать уголовное дело в суде пока не известно. По данным пресс-службы на ближайшем заседании сторона защиты будет предоставлять дополнительные доказательства.

Ранее судебное заседание переносили из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом (подробнее).

Напомним, Александр Соловьев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации в особо крупном размере). Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU