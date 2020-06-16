Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:05:56+03:00

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В Удмуртии в суде было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в жестоком обращении с сыном подростком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что мужчина имел на иждивении четырех малолетних детей. С декабря 2019 года по январь 2020 года грубо обращался с 13-летним сыном, бил по голове, хватал за шею и с силой бросал на пол, - сообщает пресс-служба.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде 220 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU