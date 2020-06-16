На трассе Удмуртии водитель сбил лося
В Удмуртии 15 июня на 32 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» водитель сбил лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 22-летний водитель машины «ВАЗ-2114» сбил лося, который выбежал на дорогу, после чего водитель вылетел на «встречку» и врезался в машину «Шевроле Ланос», под управлением 27-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Сотня лосей на улицах, «Настольник» и автопробег: как в Ижевске отметили День города и День России. #Ижевск260
- Экс-главе Удмуртии вновь продлили домашний арест.
- Герой! Мужчина из Удмуртии спас тонущего подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»