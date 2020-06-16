2020-06-16T13:20:18+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии водитель сбил лося

ДТП произошло 15 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 15 июня на 32 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» водитель сбил лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 22-летний водитель машины «ВАЗ-2114» сбил лося, который выбежал на дорогу, после чего водитель вылетел на «встречку» и врезался в машину «Шевроле Ланос», под управлением 27-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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