Сотня лосей на улицах, «Настольник» и автопробег: как в Ижевске отметили День города и День России

Празднование Дня города в Ижевске прошло уже в привычном формате трехдневного фестиваля – Дня двора, Дня района, Дня города и России. Торжества прошли с 10 по 12 июня 2020 года. Рассказываем, какие мероприятия удалось провести в условиях самоизоляции и масочного режима.

Запели соседи — запоем и мы

В День двора ижевчане развесили под окнами архивные фотографии своих дворов и детские рисунки. Также они исполнили композиции «Трава у дома» и «Наш сосед» со своих балконов. А фасады некоторых домов украсили российским флагом.

Фото: пресс-служба Ижевска, В День двора в разных уголках Ижевска прошел проект Фотосушка

Чистота города берет

В День района граждан призвали к заботе об экологии. В этот день прошли акции «Ижевск, на работу на велосипеде!» и «Санитарный час», которую отметили субботниками в пяти общественных местах. На уборку территорий вышли активные ижевчане и представители власти.

Фото: пресс-служба Ижевска, 11 июня в Ижевске прошло несколько субботников

«Гордо реет нашей родины знамя»

#Деньгорода2020 подсветка зданий в Ижевске .

В Ижевске прошла акция «Триколор в граните». Здания города осветили в цветах российского флага.

Фото: Дмитрий Селезнев, Акция «Триколор в граните» продлилась 3 дня. Знаковые объекты в Ижевске осветили в цветах российского флага.

Кроме того 12 июня, в День России российский флаг весом в 100 килограмм установили на телевышке в центре Ижевска. Увидеть полотно можно было почти из любой точки города.

Фото: Эдуард Базиян, Акция состоялась в рамках флешмоба «Флаги России», который поддержали в разных городах страны.

В этот же день состоялся пробег «Триколор единства». К участию пригласили владельцев автомобилей белого, синего и красного цветов. Как проходила акция – в материале

Фото: Дмитрий Селезнев, В автопробеге участвовало 60 автомобилей

Близок лось, да не опасен

К 260-летию города стартовал арт-проект «Ижевские лоси». Около 100 фигурок неофициального символа города украсили набережную Ижевского пруда.

Фото: Эдуард Базиян Подпись к фото: На арт-объектах изображены символы Ижевска и Удмуртии, логотипы предприятий и абстракции художников.

Также установили такие объекты и в других районах города. Так, в «Козьем парке» появился новый обитатель - 5-метровый деревянный лось.

Фото: Дмитрий Селезнев Животные выполнены из разных материалов: фанеры, железа, досок и даже соломы.

Кстати, за селфи с этими инсталляциями можно выиграть приз. С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Трус не играет в «Настольник»!

Ижевчане играют в настольник.Во дворе дома №88 по улице Ленина проходил отборочный тур по игре в настольник. Ее изобрела Хоккей-на-Валеночная лига

12 июня прошел финал игры по «Настольнику». В соревнованиях по настольному хоккею приняли сборные команды из разных районов города. В отборочных турах приняли участие более 20 групп.

Фото: Сергей Суворов, Игры проходили во дворах домов.

Финальные игры состоялись 12 июня (Подробности).

Поездка с историей

В честь 260-летия города прошла акция «Однерка и семерка». В ходе этого мероприятия горожане прокатились в украшенных к празднику трамвае №1или троллейбусе №7. Экскурсоводы проводили авторские экскурсии для пассажиров во время поездки. Как проходила подготовка, читайте тут

Марафон на радиоволнах

12 июня состоялся 10-часовой марафон от городской радиостанции «Адам» (12+). Целый день в прямом эфире радиоведущие и гости поздравляли ижевчан с Днем города. Огромное количество гостей, музыкантов, призы, подарки, задушевные разговоры - эфир получился по-настоящему праздничным. Подробности читайте скоро на сайте izh.kp.ru.