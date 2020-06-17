2020-06-17T05:32:09+03:00
Общество

Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска

Республика поможет заплатить за апрель 2020 года
Инга Коган
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, помогут оплатить коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт за апрель 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Право на эту поддержку имеют семьи с несовершеннолетними детьми, где у обоих или у одного из взрослых членов семьи в апреле 2020 года снизился доход на 30% из-за приостановки деятельности предприятия, увольнения или сокращения, а также вывода в неоплачиваемый отпуск. Право на помощь в оплате коммунальных услуг за апрель имеют и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших от пандемии (список отраслей утверждён Постановлением Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 г.), - говорится в сообщении.

Отметим, эта поддержка для тех, кто не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги.

Единовременная выплата перечисляется напрямую ресурсоснабжающим организациям в размере суммы начислений за коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года. Если граждане уже отплатили платежку, то им будет сделан перерасчет.

Для того, чтобы получить такую поддержку, необходимо до 30 июня 2020 года обратиться в МФЦ по месту жительства либо в электронной форме на региональном портале госуслуг заполнить заявление и приложить сканы всех требующихся документов.

Если у вас возникли вопросы, то на них ответят в МФЦ по месту жительства.

К другим новостям:

Четыре входные группы и зимний сад: как «Большой ремонт» преображает больницы Ижевска

«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевск спасла умирающее животное

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Лидер профсоюзов Удмуртии: «Поправки о роли человека труда – дело государственной важности»
«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевск спасла умирающее животное
Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»