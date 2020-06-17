Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:32:09+03:00

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В Удмуртии семьям с детьми, чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, помогут оплатить коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт за апрель 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Право на эту поддержку имеют семьи с несовершеннолетними детьми, где у обоих или у одного из взрослых членов семьи в апреле 2020 года снизился доход на 30% из-за приостановки деятельности предприятия, увольнения или сокращения, а также вывода в неоплачиваемый отпуск. Право на помощь в оплате коммунальных услуг за апрель имеют и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших от пандемии (список отраслей утверждён Постановлением Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 г.), - говорится в сообщении.

Отметим, эта поддержка для тех, кто не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги.

Единовременная выплата перечисляется напрямую ресурсоснабжающим организациям в размере суммы начислений за коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года. Если граждане уже отплатили платежку, то им будет сделан перерасчет.

Для того, чтобы получить такую поддержку, необходимо до 30 июня 2020 года обратиться в МФЦ по месту жительства либо в электронной форме на региональном портале госуслуг заполнить заявление и приложить сканы всех требующихся документов.

Если у вас возникли вопросы, то на них ответят в МФЦ по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU