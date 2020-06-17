До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:48:19+03:00

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В Ижевске ограничат максимальную скорость до 50 км/ч и подключат камеру фотовидеофиксации на проезжей части по улице 40 лет Победы, напротив дома №144а по направлению к улице Ленина. Об этом сообщает администрация города.

Кроме этого на дорогах установят новые дорожные знаки. Так, знак «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на проезде от улицы Кооперативная до дома №13а по улице Базисная, на проезжей части улицы Льва Толстого от улицы Шишкина до улицы Грибоедова.

На проезжей части улицы Кирова в разрывах трамвайных путей установят знаки «Место для разворота» и «Движение прямо».

Знак «Жилая зона» появится на проезде от улицы Строителей до школы №19.

На шлюзовом проезде по ул. Удмуртская в районе дома №300 установят знаки «Парковка», «Способ постановки транспортного средства на стоянку», «Движение прямо и направо, «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

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ИСТОЧНИК KP.RU