Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:46:10+03:00

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Накануне, 16 июня рабочая комиссия проверила ход ремонтных работ на улице Спортивной. Это единственная дорога, связывающая микрорайон Старки с городом. Дорожный ремонт здесь в последний раз проводился в 2014 году.

- Работы на объекте начались 7 мая. Его протяженность - 2,6 км. Дорожники уже сняли старый асфальт и уложили выравнивающий слой, а также верхний из ЩМА. Единственной сложностью стали железнодорожные пути, которые пересекают ул. Спортивную в нескольких местах. По закону, межрельсовое пространство дорожники не имеют право ремонтировать, поскольку оно принадлежит владельцами железнодорожных веток. На сегодняшний день вопрос с ремонтом этих небольших участков прорабатывается, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Удмуртии.

Сейчас основной фронт работы проходит на тротуарах. Здесь полностью перебирают основание, предстоит поднять колодцы, а также разобраться с проходящими под пешеходной дорожкой коммуникациями. Позже здесь уложат асфальт.

Фото: правительство Удмуртии

Кроме того, на улице Спортивная обустроят 4 остановки. Одна – на перекрестке с проездом Копровый – будет обустроена «с нуля». Так как сейчас место остановки общественного транспорта и высадки пассажиров никак не обозначено.

Отметим, работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентов России Владимиром Путиным.

Уже сегодня, 17 июня, комиссия проверит, как идут работы на улицах Оружейника Драгунова, Кузебая Герда и Парашютной.

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ИСТОЧНИК KP.RU