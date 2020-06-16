2020-06-16T14:09:53+03:00
Общество

Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском

Недавно в том месте чуть не погиб школьник
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском. Об этом рассказал "Комсомолке" заместитель начальника МБУ «Поисково-спасательная служба» города Евгений Абышев.

– Несмотря на то, что это несогласованное мест для отдыха, там всегда много людей: летом приезжают купаться, зимой – еще и порыбачить. ЧП здесь не редкость и, чтобы своевременно оказать помощь людям, нужен отдельный пост, – говорит Евгений Абышев. – Сейчас время прибытия на этот пляж составляет около 15 минут (если выезжать из Ижевска) на лодке. Это очень долго, тем более если помощь нужна мгновенно.

Деньги на установку поста в виде вагончика сине-белого цвета (в стиле спасательной службы) выделила городская администрация. Торги на его покупку уже прошли – их выиграла компания из Санкт-Петербурга.

– Мы планировали, что пост начнет работу уже с 1 июня, но из-за пандемии коронавируса купить и установить его пока не удалось. Надеемся, что до конца июля ситуация решится. В противном случае будем работать, как и раньше, собственными силами: выставлять одну моторную лодку и одну весельную с нашими специалистами и обученными студентами, – подытожил Евгений Абышев.

Отметим, что в 2017 году тоже планировалось установить пост на Воложке. Однако тогда он так и не появился.

Напомним, что на днях в этом месте отдыхала компания из нескольких школьников, и это чуть не обернулось трагедией. Ребята 11-15 лет приехали днем на пляж и начали развлекаться – шумели, бегали, прыгали с моста. После очередного захода один из очевидцев – 67-летний Александр Козырев – заметил, что, когда дети стали выплывать, их количество изменилось. Он сразу же сел в лодку, поплыл к месту и за ногу вытащил подростка. К этому момент на пляж прибыли врачи и спасатели. 15-летнего юношу передали в их руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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