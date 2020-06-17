В некоторых домах Устиновского района в Ижевске отключат горячую воду на две недели

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:19:53+03:00

Воду отключат с 17 по 30 июня

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В Ижевске проходит очередной этап гидравлических испытаний. На этот раз горячей воды не будет в некоторых домах Устиновского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 17 по 30 июня отключат воду в домах по адресам:

- 40 лет Победы 44а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

- М.Калашникова 13, 15, 17, 19, 25;

- Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

- Т.Барамзиной 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 80, 84;

- Труда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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- Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU