2020-06-17T09:19:53+03:00
Общество

В некоторых домах Устиновского района в Ижевске отключат горячую воду на две недели

Воду отключат с 17 по 30 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске проходит очередной этап гидравлических испытаний. На этот раз горячей воды не будет в некоторых домах Устиновского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 17 по 30 июня отключат воду в домах по адресам:

- 40 лет Победы 44а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

- М.Калашникова 13, 15, 17, 19, 25;

- Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

- Т.Барамзиной 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 80, 84;

- Труда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения.

- Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей
В некоторых домах Устиновского района в Ижевске отключат горячую воду на две недели
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения
Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Лидер профсоюзов Удмуртии: «Поправки о роли человека труда – дело государственной важности»
«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевска спасла умирающее животное
Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»