Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения
В Удмуртии на утро 17 июня выявлено еще 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района, - говорится в сообщении.
-
При этом скончался еще один человек – 81-летний мужчина, а также 65 человек выписаны.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1175 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 23 из них закончились летальным исходом, 669 человек выздоровели.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске.
- Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам.
- Где в Ижевске ограничат скорость для машин до 50 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»