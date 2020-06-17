2020-06-17T10:50:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения

Вылечились еще 65 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 17 июня выявлено еще 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги и 1 жителя Граховского района, - говорится в сообщении.

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При этом скончался еще один человек – 81-летний мужчина, а также 65 человек выписаны.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1175 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 23 из них закончились летальным исходом, 669 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения
Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
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