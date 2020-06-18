2020-06-18T06:27:11+03:00
Общество

«Наливайки» в Удмуртии больше не смогут продавать алкоголь

В госсовете республики рассмотрели изменения в законе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Наливайкам» могут запретить продавать алкоголь, внеся изменения в статью 1 закона «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции». Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии.

Если депутаты примут изменения, то в Ижевске закроется более 120 «наливаек». Проект закона предполагает установление запрета на торговлю алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, встроенных и пристроенных к ним помещениях, за исключением ресторанов и кафе, площадь зала для посетителей в которых составляет более 50 квадратных метров.

- Эта норма вводится, чтобы у нас не было предприятий двойного назначения, - пояснил Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды. – Сегодня есть предприятия, которые днём ведут розничную торговлю алкоголем, а вечером работают как общепит. Мы хотим законом установить только один вид розничной торговли на одних и тех же площадях.

Проект будут рассматривать на сессии госсовета 23 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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