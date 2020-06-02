Глава Удмуртии о работающих в Последний звонок «наливайках»: «Вы плюете на закон»

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:22:17+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу точек, которые торговали алкоголем 29 и 30 мая. В эти дни продажа продукции была запрещена из-за последних звонков.

- Обращаюсь к собственникам: вы долго испытываете терпение властей. Вы плюете на закон. Но даже не в этом дело. Вы прекрасно понимаете, какому риску вы подвергаете население. Но жажда наживы у вас не имеет никаких границ, при том что большая часть предпринимателей Удмуртии вынуждена терпеть убытки. Вы наплевательски относитесь к этой ситуации. Соответствующие действия с нашей стороны обязательно будут. И мы сможем вам доказать, что вы неправы. Будем принимать самые жесткие меры. Это находится под моим личным контролем, - заявил глава региона.

По словам Александра Бречалова, только 29 мая обнаружили 19 незаконно работающих точек двух торговых сетей. Также многие магазины торговали «из-под полы».

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU