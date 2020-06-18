При проверке ремонтируемой дороги в Удмуртии у рабочей комиссии появились замечания

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:47:46+03:00

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Рабочая комиссия проверила, как продвигаются работы на участке дороги Малая Пурга – Нижнее Кечево в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Ремонт уже готов на 70%, основные работы проведены. Дорожное полотно было заменено на участке, протяженностью 4,5 км, асфальт был выложен в два слоя. Обочины укреплены. Также на участке благоустроили остановочные площадки и установили три павильона, - говорится в сообщении.

Комиссия отметила некоторые замечания. Так, они касаются обочин дороги, их нужно выровнять и уплотнить. Также работы должны продолжиться на съездах с трассы, а на площадке общественного транспорта нужно установить пандус, дорожные знаки и перенести пешеходный переход.

Напомним, что в рамках нацпроекта запланирован ремонт 19 объектов регионального и межмуниципального значения. Сегодня дорожники работают на 13 объектах БКАД.

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ИСТОЧНИК KP.RU