15-летний подросток чуть не утонул на реке в Удмуртии
В Глазове (Удмуртия) на реке Чепца 17 июня чуть не утонул 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республики.
- На городской пляж пришли трое подросток, они решили наперегонки переплыть реку. При этом спасатели предупредили мальчиков, что вода еще холодная и плавать опасно, но подростки все равно поплыли. На противоположном берегу ребята начали нырять, спасатель потребовал прекратить прыгать и поплыл на лодке к ним. Мальчики поплыли обратно, но один из них не рассчитал сил и не смог плыть дальше, - говорится в сообщении.
Вовремя подоспевший спасатель-осводовец забрал мальчика и отвез на пляж.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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