2020-06-17T06:08:19+03:00
Общество

Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам

Такое заключение сделали специалисты Роспотребнадзора
Инга Коган
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

В пробах песка с ижевского пляжа обнаружено несоответствие по паразитологическим показателям. Об этом сообщает Роспотребнадзор во Удмуртии.

- Информация о выявленных отклонениях от норм по санитарно-химическим показателям в воде пруда (городской пляж Ижевска) направлена в адрес главы города для принятия мер по обработке почвы (дезинвазии) и информирования населения о качестве воды в водоеме, - говорится в сообщении.

Отметим, с 20 мая по 15 июня специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии» провели отбор 8 проб воды из открытых водоемов на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели и 6 проб почвы.

Все пробы воды, исследованные на вирусологические и микробиологические показатели, соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

Ранее пляж начали готовить к летнему сезону.

К другим новостям:

Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных

«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевск спасла умирающее животное

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Лидер профсоюзов Удмуртии: «Поправки о роли человека труда – дело государственной важности»
«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевск спасла умирающее животное
Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»