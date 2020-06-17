Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
В пробах песка с ижевского пляжа обнаружено несоответствие по паразитологическим показателям. Об этом сообщает Роспотребнадзор во Удмуртии.
- Информация о выявленных отклонениях от норм по санитарно-химическим показателям в воде пруда (городской пляж Ижевска) направлена в адрес главы города для принятия мер по обработке почвы (дезинвазии) и информирования населения о качестве воды в водоеме, - говорится в сообщении.
Отметим, с 20 мая по 15 июня специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии» провели отбор 8 проб воды из открытых водоемов на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели и 6 проб почвы.
Все пробы воды, исследованные на вирусологические и микробиологические показатели, соответствовали установленным гигиеническим нормативам.
Ранее пляж начали готовить к летнему сезону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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