2020-06-18T07:54:03+03:00
Происшествия

Ижевчанка лишилась почти 340 тысяч рублей, поверив мошенникам

Звонивший мужчина представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию Ижевска обратилась 59-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что от имени ижевчанки пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого потерпевшей надо было назвать коды, которые она получит в смс, что она и сделала. После этого в банкомате она произвела несколько операций, мошенник сообщил, что кредит все-таки успели оформить, но если она снимет деньги и переведет их на другие счета, то займ будет погашен, - сообщает пресс-служба.

Женщина поверила лже-сотруднику банка и перевела деньги. Спустя две недели она обратилась в банк и выяснила, что лишилась личных сбережений. На данный момент возбуждено уголовное дело. Ущерб составил 335 тысяч рублей.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не переводите незнакомым людям денежные средства и не называйте данные своих банковских карт и счетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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