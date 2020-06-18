Полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков
В Ижевске полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали семейную пару – 21-летнюю девушку и 25-летнего ее мужа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что молодые люди являются оптовыми и розничными закладчиками наркотиков. Они получали крупные партии через интернет, расфасовывали их и сбывали в Ижевске бесконтактным способом, - говорится в сообщении.
В ходе обыска в квартире задержанных было обнаружено 240 гр наркотического средства, весы и фасовочный материал.
На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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