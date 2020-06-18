Ижевчанина осудили за изнасилование незнакомой женщины

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:44:15+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 49-летнему ижевчанину. Он обвинялся в изнасиловании и угрозах в убийстве в отношении незнакомой женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в июле 2019 года мужчина встретил незнакомую 55-летнюю женщину, он начал с ней разговаривать. В разговоре злоумышленник сказал, что работает на строительном объекте и предложил показать место работы, чтобы она могла поинтересоваться, есть ли вакансии. Но вместо объекта мужчина привел женщину к заброшенному дому. Войдя в дом он запер дверь и принуждал женщину пить алкоголь. Далее в течение двух суток он насиловал потерпевшую, бил и угрожал убийством, - сообщает пресс-служба.

Женщине удалось выйти из дома и обратиться в полицию. Злоумышленника задержали. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU